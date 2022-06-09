Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге выбрали лучший проект развития территории промышленной зоны «Горская», где появится гавань, крупнейший в мире искусственный водоворот и Музей стихий, сообщили 9 июня в пресс-службе ООО «Мегалайн».

Финский залив Дарья Драй © ИА REGNUM

На конкурс подавались 23 заявки от трех индивидуальных претендентов и 20 консорциумов из 16 стран мира. В итоге было выбрано три финалиста.

«Все финалисты, представившие огромный объем детально проработанных материалов, были очень достойны, но выбран сильнейший!», — подчеркнул генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Победу в конкурсе одержал консорциум под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия), в состав которого вошли: COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (Вена, Австрия), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», (Москва, Россия). Концепция проекта предполагает строительство Горской Гавани — территории развития Санкт-Петербурга, где гармонично объединятся бизнес, культура, образование и рекреация.

«Несколько кластеров формируют уникальное и динамично развивающееся пространство, где можно комфортно отдыхать и эффективно работать не только резидентам Горской, но и жителям и гостям Санкт-Петербурга», — рассказали в пресс-службе компании уточнив, что визитной карточкой территории станет Музей Стихий, а знаковым образом экспозиции — крупнейший в мире искусственный водоворот.

В зоне Light-industrial появятся пространства для развития малого и среднего бизнеса, а в зона IT-кластера — офисные пространства, научные лаборатории и аудитории. В рекреационном кластере расположится гостиничный комплекс со зданием прибрежного отеля. В гостиничный комплекс также войдет парк-отель с отдельными домиками.

«Главным общественным пространством Горской станет набережная с многоуровневым озеленением, защищающим рекреационные зоны от ветра», — подытожили в компании отметив, что общественные пространства между зданиями в зонах IT-кластера и light industrial образуют зелёные коридоры, которые ведут к набережной и открывают виды на Финский залив.

Напомним, территория «Горская» образовалась на месте стройплощадки после завершения строительства защитной дамбы в Финском заливе. Финансирование проекта развития территории планируется без использования бюджетных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: На территории «Горская» в Петербурге появится «город инноваций»