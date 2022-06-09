Москва, , 12:24 — REGNUM Возможные атаки дальнобойными системами вооружения со стороны Киева по территории России не останутся без ответа. Реакция будет немедленной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Флаг России

«Особый упор мы сделали на поставку [Украине] дальнобойных гаубиц и РСЗО HIMARS, которые угрожают безопасности не только Донбасса, но и РФ. Мы чётко заявили позицию России: если РФ будет атакована этими дальнобойными системами, ответ будет немедленным по центрам принятия решений», — подчеркнул дипломат.

Читайте также: В США испугались последствий из-за решений Байдена по HIMARS для Украины

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня власти США заявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $700 млн, который включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним. Это уже 11-й пакет военной помощи, который Вашингтон выделил Киеву после начала Россией спецоперации на Украине.

Ранее по теме: Медведев предупредил об ответе России на применение американских РСЗО

Читайте ранее в этом сюжете: В России заявили о появлении поставляемого Киеву оружия на чёрном рынке