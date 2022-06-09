Оренбург, , 12:23 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 8 июня, госпитализированы 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на шесть больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечатся 78 человек с COVID-19. Состояние 22 пациентов оценивается как тяжёлое. Двое находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 53 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 216 819 заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 30 случаев. Выздоровели 211 804 пациента. Жертвами заболевания стали 4016 оренбуржцев. Один летальный исход подтверждён 8 июня.