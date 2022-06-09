Иркутск, , 12:21 — REGNUM ГУ МЧС по Иркутской области известило о значительном ухудшении погодных условий 10 июня. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в южных районах местами ожидаются сильные дожди.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Также 10–11 июня местами по области возможны заморозки до 0, — 2°С.

«Прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти для своевременного принятия необходимых мер и проведения превентивных мероприятий», — пояснили спасатели.

Помимо этого, 10–11 июня местами в северных и западных районах, 12 июня местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 июня в местами в Нижнеудинском районе Иркутской области передавали прогноз о сильных дождях с грозами.

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