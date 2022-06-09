Ижевск, 9 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Удмуртии была проведена проверка по обращению о нарушении прав ребенка на льготное лекарственное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Установлено, что консилиумом врачей и врачебной комиссией было принято решение о назначение трехлетнему ребенку, который страдает редким (орфанным) заболеванием, лекарственного препарата Вигабатрин, не зарегистрированного на территории РФ.

Однако соответствующая процедура закупки и ввоза препарата не была проведена, ребенок лекарство не получил, хотя препарат был необходим по жизненным показаниям.

По иску межрайонного прокурора министерство здравоохранения республики обязали обеспечить ребенка лекарством в необходимом объеме.

Требования прокурора удовлетворены, в настоящее время ребенок обеспечен лекарством на 3 месяца. Также заключен контракт, согласно которому препарат будет поставляться и в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области после вмешательства прокуратуры инвалида Великой Отечественной войны 1922 года рождения обеспечили льготными лекарствами.

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