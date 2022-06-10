Москва, 10 июня, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Россия должна поднять планку эскалации и провести ядерные испытания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

geralt Ядерный взрыв

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«Россия должна поднять планку эскалации, чтобы показать Западу, что дальнейшие поставки вооружений Украине могут привести к войне с НАТО», — заявил эксперт.

Уже сейчас, не дожидаясь ударов по своей территории, Россия должна отменить мораторий на ядерные испытания и провести серию ядерных взрывов на Новой Земле, полагает Александров.

«Это должно оказать сдерживающее влияние на НАТО. Если же удары все-так будут нанесены, то нам следует нанести удар по польскому аэродрому, где разгружается военная техника, идущая на Украину. Таким образом, мы поставим НАТО перед выбором: начать мировую войну или ограничить типы оружия, поставляемого Украине», — заключил эксперт.

Напомним, что администрация президента США заявила о поставках на Украину БПЛА Gray Eagle и систем залпового огня HIMARS, способных вести огонь на дистанции до 500 км.