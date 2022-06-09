Бухарест, 9 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек были задержаны в уезде Дымбовица на юге Румынии по подозрению в махинациях с реализацией государственной гуманитарной программы для малого и среднего бизнеса Start-up Nation. Об этом 9 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Согласно предварительной информации, следствие располагает данными о том, что указанные граждане могут быть причастны к подделке документов с целью получения денежных средств, а также дополнительных фискальных льгот. Предполагается, что общий ущерб от подобной деятельности составил 1 млн леев ($220 тыс.).

Ведется следствие. Если вина задержанных граждан будет полностью доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до семи лет.