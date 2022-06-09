Киев, 9 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Украинский гандбольный клуб «Мотор» (Запорожье), который является чемпионом страны с 2013 года, будет играть во второй по силе лиге чемпионата Германии. Об этом 9 июня сообщает портал Handball-world.

Armin Kuebelbeck Гандбол

Отмечается, что «Мотор» станет 20-м участником розыгрыша в сезоне 2022/23. Клуб будет проводить домашние матчи в Дюссельдорфе.

«Мотор» является девятикратным чемпионом Украины, команда не уступает этот титул с 2013 года.