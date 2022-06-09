Донецк, 9 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка, а также населенные пункты Зайцево (южное) и Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны украинских боевиков. Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Кроме того, указывается, что 10:45 украинские нацисты обстреляли Зайцево южное, выпустив по нему две мины калибра 60 мм, а в 11:10 выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Михайловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что еще двое уроженцев Карелии погибли в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса.