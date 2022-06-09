Грайворонский район, Белгородская область, 9 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Последствия обстрела 9 июня украинскими силовиками посёлка Хотмыжск в Белгородской области фиксируют следователи СКР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела ВСУ

По данным следствия, никто из мирных жителей не пострадал. Однако в результате преступных действий ВСУ повреждены несколько домовладений. Следователи намерены дать всестороннюю правовую оценку преступным действиям украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Хотмыжск подвергся обстрелу рано утром 9 июня.