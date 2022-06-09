Сургут, Югра, 9 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) осуждены шестеро местных жителей, получивших за «отмывание» денег доход в 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Отмывание денег

Судом установлено, что подсудимые в течение двух лет занимались незаконной банковской деятельностью. Они создали 35 фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем под видом оплаты липовых договоров поставок товаров и оказания услуг, через счета фирм деньги поступали в оборотный капитал и обналичивались. Доход преступной группы в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил более 14 млн рублей.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил организатору группы наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, со штрафом в размере 300 тыс рублей. Подельникам назначены наказания от двух лет и шести месяцев 2 лет 6 месяцев до трёх лет и шести месяцев условного срока с испытанием до 3 лет. Приговор суда вступил в законную силу. Прокуратура направила в суд ещё один иск — о взыскании с «банкиров» 14 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, незаконную банковскую деятельность пяти лиц пресекли полицейские в Башкирии.