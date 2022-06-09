Архангельск, , 12:16 — REGNUM В Архангельске запустили программу утилизации старых покрышек. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Покрышки

«Мы нашли делового партнера для решения проблемы со старыми шинами, которые захламляют дворы, лежат у контейнерных площадок. Для понимания: покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их не вывозит регоператор. Нельзя их складировать и на полигоне, по закону шины подлежат утилизации», — написал градоначальник.

Вывозом покрышек займется компания «Спектр плюс». После накопления объема в 1 500 штук фура увезет покрышки на переработку на Дмитровский завод резинотехнических изделий.

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