Москва, 9 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Благодаря политике количественного смягчения американская экономика оказалась перегретой и столкнулась с непривычными для США показателями инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Бен Шан. Безработица

«Согласно канонам экономической теории, после фазы бума всегда наступает фаза спада или рецессии. Американская экономика вряд ли станет исключением, — сказала Скрыль. — Другой вопрос состоит в том, насколько продолжительными и интенсивными будут эти фазы. Иными словами, нельзя взять цены под контроль, не вызвав при этом рецессии в экономике. Для сдерживания избыточного совокупного спроса американские власти, скорее всего, начнут постепенно повышать ключевую ставку, выходя на целевые показатели инфляции. Основной риск жесткой монетарной политики будет заключаться в том, что американская экономика может впасть в пике, сопровождающее стагфляцией и ростом безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден назвал проклятьем рекордную инфляцию в Америке.