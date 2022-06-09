Москва, 9 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Расширен список регионов России, куда летом 2022 года из Москвы и Санкт-Петербурга можно отправиться на отдых на чартерном авиарейсе по доступной цене. Об этом сообщил Ростуризм в соцсетях, передают РИА Новости.

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Чартерные перевозки в Татарию и Дагестан продолжатся все лето. А с 10 июня запускаются туры с дешёвыми чартерами на Камчатку и в Чечню, с 12 июня — на Алтай, с 16 июня — в Карелию, с 23 июня — в Тобольск.

Доступные авиарейсы со 2 июля отправятся в Бурятию, с 20 июля — в Приморье, с 22 июля — на Сахалин, с 1 августа — в Калининградскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, динамика на туры по России с кешбэком выросла в среднем в два раза.

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