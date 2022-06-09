Улан-Удэ, 9 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 136 863. К настоящему времени зарегистрировано 3030 летальных случаев от COVID-19.

По состоянию на 9 июня, победили коронавирус в республике, 133 576 человек, в том числе 15 за последние сутки.