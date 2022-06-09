Казань, , 12:22 — REGNUM В Казани 57-летняя женщина после общения с «иностранцем», с которым познакомилась в интернете, потеряла 355 тыс. рублей. Злоумышленник просил перевести ему деньги под разными предлогами. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает управление МВД России по городу Казани.

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По словам пострадавшей, 11 января на одном из сайтов знакомств ей написал якобы гражданин Турции, который является вдовцом. Женщина переписывалась и созванивалась с мужчиной на протяжении месяца. Установив доверительные отношения, злоумышленник сослался на проблемы со здоровьем и попросил перевести ему денег. Получив желаемую сумму, он снова обратился за финансовой помощью к невесте и пообещал приехать в Казань. Горожанка оформила кредит и перевела аферисту. Затем у мужчины вновь возникли проблемы со здоровьем. Женщина снова оформила кредит и перевела требуемую сумму. В знак благодарности мошенник якобы отправил возлюбленной посылку с бриллиантами, но она задержалась на таможне. Услышав об очередной необходимости оплаты за услуги таможни, женщина поняла, что под видом жениха был мошенник, и обратилась в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница города Абакана стала жертвой мошенника и лишилась 100 тыс. рублей.

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