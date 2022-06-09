Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Яростное сопротивление формированию многополярного, демократического мира оказывает Запад, не желающий терять доминирующее положение в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 июня зачитала приветственное слово Лаврова на пленарном заседании ХХ Международных Лихачевских научных чтений в Санкт-Петербурге.

«Проблематика формирования демократического, многополярного мира особенно актуальна сегодня, когда мы наблюдаем идущее вразрез со всеми правовыми и морально-этическими нормами яростное сопротивление происходящим изменениям со стороны государств, не желающих терять свое доминирующее положение в системе международных отношений», — говорится в приветствии.

Глава МИД РФ подчеркнул важность обсуждения ценностных и культурных факторов глобальных процессов.

Лихачевские научные чтения проходят 9–10 июня. Тема форума — «Глобальный конфликт и контуры нового мирового порядка».