Барнаул, 9 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. СУ СКР по Алтайскому краю 9 июня известил о завершении расследования уголовного дела по факту жестокого убийства матери пятерых детей, замаскированное под безвестное исчезновение. Также выяснилось, что свидетелем убийства оказалась дочь злоумышленника, и что девочка на протяжении трех лет подвергалась сексуальному насилию.

Педофил

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый развелся со своей супругой, с которой воспитывали пятерых детей. Бывшая супруга делала ремонт в своем доме, а детей оставляла с отцом в арендуемом жилье. В начале ноября 2021 года в ночное время обвиняемый в ходе конфликта с бывшей супругой не менее трех раз ударил ее поленом по голове.

Достоверно зная, что за происходящим наблюдает 14-летняя дочь, злоумышленник на ее глазах задушил мать. Затем мужчина сбросил тело потерпевшей в подпольное помещение дома, а на следующий день закопал его в надворной постройке. Пригрозив дочери молчать, он рассказал детям, родственниками и сотрудниками правоохранительных органов, что бывшая супруга ушла из дома в неизвестном направлении, и даже создал видимость ее поиска.

После того, как преступление было раскрыто, а обвиняемый задержан, следователями СК установлены иные факты его противоправной деятельности. На протяжении трех лет злоумышленник совершал сексуальное насилие над своей родной дочерью, первый раз изнасиловав ее, когда ребенку было 10 лет.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в убийстве признал частично, утверждая, что не убивал бывшую супругу на глазах дочери. По поводу совершения сексуального насилия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года СКР известил о том, что 50-летний житель Волчихинского района Алтайского края сознался в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности своих дочерей. В период с 2013 по 2019 год отец совершал половые преступления с применением насилия в отношении 10-летней девочки.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения совершал развратные действия в отношении второй дочери, которой на тот момент было 13 лет.

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