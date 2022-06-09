Абакан, 9 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о заморозках.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, 9–10 июня в Хакасии в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °С.

Уточняется, что штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС — филиала Среднесибирского УГМС.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки также ожидаются в Красноярском крае.

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