Москва, 9 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Заявления Киева о том, что они не будут использовать обещанные США реактивные системы залпового огня HIMARS против России, не заслуживают доверия. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

«То, что они не будут использовать HIMARSы по территории Российской Федерации, этим украинским словам грош цена», — подчеркнул Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил, что решение американского лидера Джо Байдена «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами» и направить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS грозит непредсказуемыми последствиями. По его словам, это может нести угрозу эскалации конфликта.

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В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каким-либо обещаниям или гарантиям президента Украины Владимира Зеленского верить нельзя. Это показали, в частности, переговоры о гарантиях безопасности, которых в конце 2021 года потребовала Россия. По её словам, теперешние заверения украинского лидера о том, что Киев не будет использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по целям на территории России — из той же оперы, они «ничтожны».

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