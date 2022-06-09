Петрозаводск, 9 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Еще двое уроженцев Карелии погибли в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом 9 июня сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Военнослужащий из Карелии Александр Леонтьев

«Наши земляки, петрозаводчанин Павел Антошков и Александр Леонтьев из Толвуи. Оба служили по контракту на Донбассе. Погибли, выполняя воинский долг», — написал губернатор на своей странице в соцсети.

Военнослужащий из Карелии Павел Антошков

Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким павших солдат. «Карелия скорбит вместе с вами», — добавил он.

Согласно сообщениям властей Карелии, к настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 18 военнослужащих, связанных с республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии под патронажем главы республики и военного комиссариата будут созданы добровольческие дружины, которые окажут помощь российским военнослужащим в ходе спецоперации по защите Донбасса.