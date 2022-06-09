Москва, 9 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Две установки реактивной системы залпового огня «Град» и хранилище топлива для украинской военной техники уничтожены в результате действий российских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 9 июня на брифинге.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Он рассказал, что ракетные войска и артиллерия поразили 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Артиллерийскими ударами уничтожены свыше 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки РСЗО «Град», 12 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24 специальных автомобиля.

Кроме того, возле села Кобзарцы в Николаевской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а возле села Протопоповка в Харьковской области — переправа через реку Северский Донец, которую навели украинские военные.

Читайте также: ВКС РФ уничтожили центр переподготовки наемников в Житомирской области