Волгоград, , 12:25 — REGNUM Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области возглавил Павел Ярославцев, сообщает 9 июня пресс-служба администрации региона.

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Чиновник — выпускник Волгоградского государственного технического университета. В 2007–2015 годах работал в администрации Волгограда, его деятельность была связана с вопросами муниципальных заказов и муниципальных закупок, в том числе он возглавлял отдел по определению поставщиков управления муниципальными закупками.

В апреле 2015 года Павел Ярославцев был назначен на должность заместителя директора ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок». С апреля 2016 года трудился в должности заместителя председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.