Челябинск, 9 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Челябинской области местного жителя осудили за организацию деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, преступная деятельность велась в 2017–2021 годах. Гражданин занимался пропагандой этой организации и вовлекал граждан в изучения и обсуждения публикаций и религиозной литературы.

Суд назначил гражданину шесть лет условно. Также на год его свобода ограничена.