Минск, , 12:05 — REGNUM Конкретные проекты по импортозамещению, без которых России и Белоруссии будет сложно развиваться, предоставил Минск на рассмотрение Москвы. Об этом 9 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Курской области Романом Старовойтом, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

«С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, <…> нам будет очень сложно развиваться», — сказал он.

При этом белорусский лидер добавил, говоря о сотрудничестве с Курской областью, что в этом вопросе необходимо переходить «от простой торговли к созданию совместных производств».

«Перспективным представляется создание совместных предприятий, может быть, даже начиная со сборки техники, которая нужна будет в вашем регионе», — пояснил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным Bloomberg, Белоруссия стала одним из главных бенефициаров разрыва отношений между Россией и странами Евросоюза. В апреле белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 100% и составил около $1,5 млрд.