Пекин, 9 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Китайская компания miHoYo планирует выступить с анонсом во время трансляции онлайн-фестиваля Summer Game Fest. Об этом 9 июня сообщает портал PCGamesN.

Скриншот из трейлера Видеоигра Zenless zone zero компании miHoYo.

Организатор Summer Game Fest Джефф Кили написал на своей странице в соцсети, что гвоздём программы разработчика Genshin Impact будет презентация, посвящённая новой игре студии Zenless Zone Zero в аниме-стилистике, которую miHoYo анонсировала в мае 2022 года. Компания позиционирует её как «городскую фэнтезийную ролевую игру» в постапокалиптическом сеттинге (вселенной), действие которой развернётся в большом мегаполисе Нью-Эриду.

Напомним, релиз Zenless Zone Zero состоится на ПК и устройствах под управлением iOS. Ранее разработчики выложили в Сеть трейлер, в котором показали персонажей игры.