Владикавказ, 9 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии испортил свадебное торжество участник праздничного кортежа. Во время движения колонны машин по улице Генерала Плиева он открыл стрельбу из пистолета. Полицейским удалось оперативно установить нарушителя и задержать его.

Torange.biz Свадебный кортеж

Для объяснения 27-летний житель Ирафского района был доставлен в отдел полиции. Пришлось давать объяснения гостям и виновникам торжества, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Оружие, из которого были произведлены выстрелы, изъяли. Также было изъято транспортное средство — автомашина BMW X5.

Как было установлено, пистолет «Сталкер» является пневматическим. За нарушение общественного порядка и применение оружия в неположенном месте нарушителя привлекли к ответственности. Его ждет суд, мерой наказания для стрелка может стать штраф в размере до 50 тыс. рублей. Молодой человек признал свою вину и раскаялся.