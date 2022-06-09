Калуга, , 12:21 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 12 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 июня.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 28 человек. Днём ранее, 8 июня, в регионе были зарегистрированы 25 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 183 человек, 102 244 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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