Москва, 9 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов во избежание инсинуаций рассказал подробности случившегося накануне ДТП с участием его служебного автомобиля, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Я с удивлением прочитал очень много придумок. Я ехал на прямой эфир (…), к сожалению, на пешеходном переходе двигался перевозчик еды, курьер, на автовелосипеде, он с очень большой скоростью выскочил из-за машин, и он был сбит водителем моей служебной машины», — сказал Миронов.

«Я находился в служебной машине, я не выходил из машины в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели все необходимые замеры, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД», — добавил парламентарий.

«С утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги. Я переговорил с врачами, варианта лечения два: либо месяц в гипсе, либо буква завтра-послезавтра можно провести высокотехнологическую операцию и буквально через несколько дней он сначала на костылях… Я договорился, чтобы была проведена операция. Желаю скорейшего выздоровления», — заявил Миронов.

В целом, по его мнению, «все инсинуации, которые были написаны, они не соответствуют действительности».

ДТП с участием авто с номерами Госдумы и спецсигналами произошло в Москве на Сретенке, на пешеходном переходе.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов со своей стороны обратил внимание на то, что инцидент вновь поднял проблему регулирования движения новых транспортных средств — электросамокатов и электровелосипедов.