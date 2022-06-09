Ереван, 9 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване и венок к мемориалу памяти жертв геноцида армян. Об этом 9 июня сообщили в Telegram-канале МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

9 июня Лавров находится с рабочим визитом в Армении, где проводит переговоры с главой МИД республики Араратом Мирзояном.

«В рамках визита в Армению министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил венок к мемориалу памяти жертв геноцида армян и цветы к Вечному огню», — говорится в сообщении.

Мирзоян также принимал участие в церемонии.