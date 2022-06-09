Улаганский район, Алтай, 9 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай перед судом предстанет местная жительница по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровья супругу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошёл 1 января 2022 года.

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В тот вечер 29-летняя обвиняемая распивала спиртное в компании мужа и брата. В какой-то момент она внезапно схватила нож и нанесла не менее трёх ударов в спину мужа, а также шесть ударов в бедро и поясницу брата. В ходе следствия женщина полностью признала свою вину.

«По делу установлено, что обвиняемая в период деяния, в котором подозревается, находилась во временном болезненном психическом состоянии в виде полиморфного психотического расстройства в связи с употреблением алкоголя», — добавили в надзорном ведомстве.