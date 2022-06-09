София, , 12:00 — REGNUM Вице-премьер Болгарии, министр регионального развития страны Гроздан Караджов официально объявил о своей отставке. Об этом 9 июня сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, свои полномочия чиновник сложил добровольно. Соответствующий приказ уже подписан болгарским премьер-министром Кирилом Петковым.

Как утверждают независимые источники, указанная отставка может быть обусловлена рядом крупных финансовых скандалов в минрегионразвития Болгарии, а также резкой критикой в адрес работы структуры со стороны руководства Европейского союза.