Москва, , 11:59 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 9 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 27 случаев больше аналогичного показателя 6 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 202 человек, а днём ранее — у 127 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 774 новых случая заражения коронавирусом.

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