Красноярск, 9 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Более семи тысяч выпускников Красноярского края сдают 9 июня самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по выбору — обществознание. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Всего этот предмет в Красноярском крае выбрали 7433 человека. Открылось 130 пунктов проведения экзамена, в том числе 44 — в отдалённых территориях.

По словам министра образования края Светланы Маковской, обществознание как предмет по выбору уже несколько лет подряд лидирует по численности участников.

Результаты можно будет узнать не позднее 24 июня.

Напомним, основная волна ЕГЭ продолжается. 14 июня пройдут экзамены по биологии и иностранным языкам раздела «Говорение».

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