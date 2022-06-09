Москва, , 11:56 — REGNUM Российские сапёры начали разминирование национального парка «Святые горы» в Донецкой Народной Республики. Об этом 9 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Разминирование Mil.ru

«Инженерные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы«», — указал Конашенков.

Он уточнил, что работы ведётся в районах населённых пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое ДНР.

Также, по его словам, за прошедшие сутки было обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.

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Как сообщало ИА REGNUM было проверено почти 2,9 тыс. га территорий, 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог, в результате обнаружено и обезврежено 15 087 взрывоопасных предметов.

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