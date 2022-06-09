Москва, , 11:56 — REGNUM Украинский истребитель Су-25 и 13 беспилотных аппаратов сбили российские средства ПВО за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 9 июня на брифинге.

Су-25. Украина Mil.gov.ua

Беспилотники, уточнил он, сбиты в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка в ДНР; Варваровка и Боровеньки в ЛНР; Токмак Запорожской области, Петровское и Сулиговка Харьковской области; Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Мазановка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Кроме того, в районе села Кирово в Херсонской области перехвачена украинская ракета «Точка-У», а возле села Каменка в Харьковской области и посёлка Пантелеймоновка в ДНР — по одному снаряду реактивной системы залпового огня «Смерч».

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