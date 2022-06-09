Москва, , 11:56 — REGNUM В Москве заработала виртуальная историко-документальная выставка «Московские страницы Петровской эпохи». Экспозицию, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I, открыл Главархив, сообщается на портале мэра столицы.

Пётр I приветствует горожан Arhcity.ru

Выставка состоит из таких тематических разделов, как «Эпоха Петра Первого», «Образы петровской Москвы» и «Петр Великий в литературных произведениях А. С. Пушкина и художественном творчестве П. Л. Бунина».

Экспонаты выставки можно посмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000 годы». На выставке представлены материалы Архивного фонда Москвы: документы и редкие книги, картины, фотографии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, Пётр I сыграл положительную роль в истории России, в этом уверены 90% жителей России.

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