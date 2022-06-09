Брянск, , 12:20 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали направили шесть новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в региональном оперативном штабе. Выписан после лечения 31 человек.

Анализы на коронавирус Mos.ru

С начала пандемии в Брянской области выявлено 162 062 носителя инфекции. Выздоровели 157 847 жителей. скончались от осложнений 4 032 пациента, в том числе один летальный исход зарегистрирован за сутки.

Лаборатории региона провели 1 915 400 исследований на коронавирус.