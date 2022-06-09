Москва, 9 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 9 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 64 случая меньше аналогичного показателя 8 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 290 человек, а днём ранее — у 167 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 774 новых случая заражения коронавирусом.