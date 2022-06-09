Москва, , 11:54 — REGNUM По итогам 2022 года просадка российского рыбного рынка будет больше чем на 2-2,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Рыбный прилавок Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скорее всего, просадка будет больше, чем 2-2,5%. Поставки преимущественно осуществляются контейнерами. А мы уже столкнулись с кризисом нехватки контейнеров как в Европе, так и в Китае. К тому же рыбы в южных странах, как правило, больше, и она дешевле. Например, Китай осуществлял поставки минтая и к нам, и в ЕС. Однако сам Китай стал больше потреблять дешевой рыбы. Скумбрии и тунца в Европе и РФ стало больше, но уже несколько лет идёт тренд в целом на снижение потребления рыбы населением, — сказала Лебединская.– Складывается ситуация, что рыболовы хотят сохранить доходы за счёт роста цен».

По ее словам, скорее всего, лето 2022 года не будет таким же урожайным в ЕС, как в 2021 году, из-за удорожания топлива, сырья и удобрений.

«Из-за этого частично продуктовый баланс будет скомпенсирован предложением рыбы или морепродуктов. Отсюда, скорее всего, будет больший рост цен», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия приостановила действие соглашения 1998 года с Японией «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов».

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио заявили, что сожалеют о решении России по рыбному промыслу