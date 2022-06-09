Москва, 9 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. По итогам 2022 года просадка российского рыбного рынка будет больше чем на 2-2,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный прилавок

«Скорее всего, просадка будет больше, чем 2-2,5%. Поставки преимущественно осуществляются контейнерами. А мы уже столкнулись с кризисом нехватки контейнеров как в Европе, так и в Китае. К тому же рыбы в южных странах, как правило, больше, и она дешевле. Например, Китай осуществлял поставки минтая и к нам, и в ЕС. Однако сам Китай стал больше потреблять дешевой рыбы. Скумбрии и тунца в Европе и РФ стало больше, но уже несколько лет идёт тренд в целом на снижение потребления рыбы населением, — сказала Лебединская.– Складывается ситуация, что рыболовы хотят сохранить доходы за счёт роста цен».

По ее словам, скорее всего, лето 2022 года не будет таким же урожайным в ЕС, как в 2021 году, из-за удорожания топлива, сырья и удобрений.

«Из-за этого частично продуктовый баланс будет скомпенсирован предложением рыбы или морепродуктов. Отсюда, скорее всего, будет больший рост цен», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия приостановила действие соглашения 1998 года с Японией «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов».