Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM Свердловский областной суд оставил под домашним арестом гражданку США, подозреваемую в поджоге автомобиля в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

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Ранее такую меру пресечения женщине избрал Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Несмотря на апелляцию стороны защиты, решение оставлено без изменения. Женщина продолжит находиться под домашним арестом до 26 июня. При этом меру пресечения могут продлить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданку США задержали в аэропорту Екатеринбурга. Женщину обвиняют в поджоге автомобиля, который принадлежал её бывшему бизнес-партнёру. Правоохранители не исключает причастность женщины к другим преступным эпизодам.

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