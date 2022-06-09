Бенаавис, , 14:23 — REGNUM Лесной пожар в горах на юге Испании заставил власти эвакуировать 2000 человек из города Бенаавис, трое пожарных пострадали при тушении, сообщает 9 июня Reuters.

Лесной пожар Pixabay.com

Пожар начался 8 июня днем на склонах горы Пухерра в Сьерра-Бермеха, горном хребте, возвышающемся над курортным регионом Коста-дель-Соль, сообщил Департамент по борьбе с лесными пожарами Андалусии (INFOCA).

Летняя жара и неблагоприятный ветер разжигают пожар, говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 8 июня.

Аварийные службы установили палатки для эвакуированных из города с населением 7000 человек, но большинство нашло приют у родственников или в гостиницах.

На данный момент с огнем борются 200 пожарных департамента, а также 100 военных и 50 пожарных из других городов Коста-дель-Соль.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что трое пожарных INFOCA получили ожоги разной степени, у одного обожжено 25% тела, и его доставили в больницу в Малаге», — сообщил журналистам глава правительства региона Хуан Мануэль Морено.

В сентябре 2021 года лесной пожар уже опустошил этот горный массив, когда за несколько дней выгорело не менее 7 780 гектаров леса и кустарника.

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