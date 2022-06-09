Тирасполь, 9 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Организаторы серии терактов в Приднестровье планировали спровоцировать эскалацию напряжения в регионе, но не добились своей цели. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Кто-то думал, что после этих терактов мы всех вооружим, танки выведем на боевые позиции, мобилизацию объявим. Наверное, расчёт на это и был», — сказал глава ПМР.

Красносельский подчеркнул, что Тирасполь не будет поддаваться на провокации. При этом он отметил, что в совершении терактов подозреваются представители «среднего звена» украинских властей.

Напомним, после терактов, совершённых в Приднестровье в конце апреля, киевский режим пытался нагнетать обстановку в регионе. Ряд официальных лиц заявили, что в интересах Киева захватить ПМР. Кроме того, украинские СМИ распространяли фейковую информацию, будто в Приднестровье началась мобилизация