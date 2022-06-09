Брюссель, 9 июня 2022, 11:52 — REGNUM Ранее намеченные визиты генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берлин и Бухарест были отменены из-за того, что он заразился опоясывающим лишаем. Об этом 9 июня сообщает агентство Reuters.
По словам официального представителя альянса, Столтенберг проведет свои запланированные в Германию и Румынию визиты в дистанционном формате.
«У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома», — сказал он.
При этом о заражении генсека НАТО COVID-19 сообщалось еще в середине мая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой визит в Берлин, в ходе которого у него была намечена встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, неожиданно отменил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.