Гатчина, Ленинградская область, , 11:57 — REGNUM В Ленинградской области готовят земельный участок для возведения мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили 9 июня в пресс-службе областной администрации.

Проект мемориала мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны t. me/lenobladminka

Как напоминает ИА REGNUM, в Гатчинском районе Ленобласти в годы войны находились многочисленные лагеря для советских военнопленных, а также концлагеря для мирных жителей, в том числе детей. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли порядка 80 тыс. пленных, десятки тысяч гражданских лиц. Мемориал жертвам нацистов появится под Гатчиной летом 2023 года вблизи деревни Дони.

«Сейчас там ведется обследование на взрывоопасные предметы, инженерно-геологические, гидрологические изыскания и историко-культурная экспертиза», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в основе мемориала ― стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Мемориальный комплекс установят недалеко от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией.

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