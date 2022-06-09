Москва, 9 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В России вновь заговорили о возможности возобновить промышленный вылов байкальского омуля. По данным иркутских телеграм-каналов, глава Росрыболовства Росрыболовства Илья Шестаков уже даже вероятную дату назвал — 2023 год.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Оймур. Байкальский омуль

«Комплекс мер, которые мы предприняли по восстановлению популяции [омуля], уже дает результат. В этом году мы откроем там любительскую рыбалку, а со следующего года, возможно, уже разрешим и вылов для коренных малочисленных народов севера и для промышленного рыболовства» — пояснил чиновник.

Напомним, в начале года о вероятном разрешении промышленного вылова омуля в 2025−2027 годах известили в ФГБУ «Главрыбвод». В официальном сообщении утверждается, что такое станет возможным благодаря «беспрецедентным мерам по сохранению запасов омуля».

Между тем, декабре 2021 года о том, что на Байкале надо навсегда запретить промышленный лов омуля, заявил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. Учёный напомнил что нынешний временный запрет, который действует с 1 октября 2027 года, не первый. И каждый раз, когда запрет снимали, снова начиналось сокращение численности омуля, спад.

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