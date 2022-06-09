Перемышль, Калужская область, 9 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения (ООПТ) «Источники пресных вод у с. Гремячево». Площадь уникального природного комплекса увеличилась до 26,3 га. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Памятник природы регионального значения «Источники пресных вод у с. Гремячево»

Гремячевские источники расположены на правом склоне реки Оки. Они разгружают алексинский и таруско-михайловский водоносные горизонты. Самый полноводный родник с удельным дебитом более 10 л/с находится недалеко от Свято-Успенского Гремячева монастыря. В пойменных лесах, на лугах, а также болотах данной территории встречается более 200 видов сосудистых растений, в том числе восемь редких. Это котовник венгерский, шалфей мутовчатый, тимьян (чабрец) ползучий и норичник теневой, который растет только у ключей с чистой водой.

Здесь обитают около 60 видов животных: шесть земноводных, четыре пресмыкающихся, 20 млекопитающих, свыше 25 видов птиц. В границах природного комплекса выявлены гадюка обыкновенная и жук красотел малый, занесенные в Красную книгу Калужской области.

«Гремячевские источники и их окрестности отличаются особой эстетической и научной ценностью. Здесь можно увидеть ступенчатые террасообразные залежи известкового туфа — травертины, которые в нашем регионе достаточно редки», — отметили в ведомстве.