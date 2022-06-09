Южно-Сахалинск, 9 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На Сахалине возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и хулиганстве с применением оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в областном СУ СКР.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Читайте также: Уголовное дело нижегородца, обвиняемого по 5 статьям УК, передано в суд

Подозреваемый утром 5 июня на улице около одного из кафе в Тымовском из хулиганских побуждений выстрелил в воздух из своего ружья. Перезарядив оружие он произвел ещё один выстрел и попал в 21-летнего местного жителя. Пострадавший получил проникающие раны грудной полости и бедра.

Как сообщало ИА REGNUM, Перед судом предстанет житель Богородского района Нижегородской области, которого обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ. Среди них есть «Покушение на убийство».