Телфорд, , 14:25 — REGNUM Руководитель Агентства по охране окружающей среды Великобритании Джеймс Беван выступил с суровым предупреждением для прибрежных районов, признав, что последствия изменения климата заставят жителей как в Великобритании, так и за ее пределами переселяться в другие места из-за повышения уровня моря и эрозии берегов, сообщает 9 июня CNBC.

Побережье моря Rgo.ru

По словам Бевана, в долгосрочной перспективе изменение климата приведет к тому, что жители некоторых районов «как в нашей стране, так и во всем мире, не смогут оставаться на своих местах».

«Дело в том, что если после большинства речных наводнений мы можем благополучно вернуться и построить все заново, то для земли, утраченные из-за береговой эрозии или ушедшие под воду из-за повышения уровня моря, вернуть уже нельзя», — объяснил он.

Повышение уровня моря представляет угрозу для многих прибрежных районов во всем мире, включая островные государства в Тихом и Индийском океанах.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило, что к 2050 году уровень моря вдоль береговой линии страны поднимется в среднем на один фут (30 см). Это такое же повышение, которое было зафиксировано за последние 100 лет.

Беван, выступая на конференции в Телфорде, заявил, что «правильным ответом с экономической, стратегической и человеческой точек зрения должно быть перемещение общин подальше от опасности», и добавил, что в какой-то момент людям неизбежно придется переселиться с побережья.

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